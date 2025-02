Pagamento dos servidores do Executivo Estadual será feito nesta sexta

Mais de 95 mil servidores do Poder Executivo do Estado terão seus salários depositados na próxima sexta-feira (28). A decisão engloba os servidores ativos e inativos.

Os aniversariantes desse mês também receberão o adiantamento do 13º salário. Entretanto, essa decisão não se aplica aos celetistas e daqueles que trabalham em regime de Designação Temporária (DT), pois recebem em dezembro.

Leia também: Sedu divulga resultado de seleção dos cursos do CEI

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui