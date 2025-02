Sedu divulga resultado de seleção dos dos cursos do CEI

A Secretaria da Educação (Sedu) divulgará, nesta terça-feira (25), o resultado do processo seletivo para os cursos de Língua Estrangeira (Inglês e Espanhol) oferecidos pelos Centros Estaduais de Idiomas (CEI). A lista de classificados estará disponível a partir das 17h no site Seleção Aluno.

Os estudantes aprovados terão entre os dias 26 de fevereiro e 14 de março para efetuar a matrícula, conforme publicado no Edital.

Dessa maneira, é necessário que compareçam à secretaria da escola onde está localizado o CEI, acompanhados de um representante legal no caso de menores de 18 anos. No ato da matrícula, será preciso apresentar a seguinte documentação:

Documento de identidade oficial com foto (RG, CNH, carteira de trabalho física ou passaporte);

Termo de compromisso assinado pelo candidato ou pelo representante legal (disponível no Anexo II do Edital);

Comprovante do CADúnico, caso possua, emitido exclusivamente pelo site https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/consulta_cidadao/;

Comprovante de residência atualizado (de até três meses antes da data de início da matrícula). Caso o comprovante esteja em nome de terceiro, é necessário apresentar uma declaração assinada pelo titular, conforme modelo do Anexo V do Edital.

As aulas de Inglês e Espanhol terão início no dia 17 de março.

Centros Estaduais de Idiomas (CEI)

Desde sua criação em 2009, o CEI tem como objetivo aprimorar a fluência e a comunicação dos estudantes capixabas nas línguas estrangeiras.

Nesse sentido, além dos cursos regulares, o programa oferece ainda vagas para cursos intensivos de línguas no exterior, por meio do Intercâmbio Estudantil. Os estudantes viajam para países como Canadá, Estados Unidos, República da Irlanda, Inglaterra, Argentina e Chile com todas as despesas custeadas pelo Governo do Estado.

