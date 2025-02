Pai é denunciado por homicídio qualificado do filho de 6 anos no ES

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio da Promotoria de Justiça Criminal de Vila Velha, denunciou Fernando Nelson Neves Nascimento pelo homicídio qualificado do próprio filho, uma criança de seis anos. O crime, que chocou a comunidade, ocorreu no dia 30 de janeiro de 2025, em um apartamento no bairro Jabaeté, em Vila Velha.

De acordo com a denúncia, o acusado, que já está em prisão provisória, cometeu o crime com quatro qualificadoras e uma causa de aumento de pena: motivo fútil, asfixia, uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima e o fato de a criança ter menos de 14 anos e ser seu descendente.

Crime teria sido premeditado por vingança

As investigações apontam que Fernando Nelson teria planejado o crime como uma forma de vingança contra a ex-companheira, mãe da criança, com quem havia se separado recentemente. Durante uma conversa, o filho mencionou que a mãe pretendia se mudar de cidade com os filhos, o que teria enfurecido o pai.

Segundo o MPES, o denunciado esperou a criança dormir para então cometer o crime por asfixia. Após o ato, ele fugiu do local, mas foi capturado no município de Vitória. Antes da prisão, chegou a telefonar para familiares e confessar o assassinato.

O caso segue sob investigação e a Justiça deverá avaliar a denúncia apresentada pelo Ministério Público.

