PC recupera escavadeira furtada em Ecoporanga avaliada em R$ 500 mil

A Polícia Civil (PC), por meio da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Colatina, em ação conjunta com a Polícia Militar (PM), recuperou, na manhã desta quinta-feira (13), uma escavadeira hidráulica avaliada em R$ 500 mil, que havia sido furtada no dia 03 de fevereiro na cidade de Ecoporanga.

O equipamento foi localizado em um terreno baldio no bairro Marista, em Colatina. O proprietário compareceu ao local, apresentou a nota fiscal e a chave do veículo, além de reconhecer diversas características particulares da máquina.

“Nos últimos anos, a unidade já recuperou outras máquinas de grande porte furtadas e identificou os responsáveis por esses crimes, incluindo a subtração de componentes desses equipamentos. A escavadeira foi devolvida ao proprietário, e as investigações continuam para identificar os envolvidos no furto”, disse o titular da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Colatina, delegado Dair Oliveira Junior.

