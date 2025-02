Polícia Ambiental realiza três grandes apreensões em menos de 24h ES

A Polícia Militar Ambiental realizou três grandes apreensões nesta quinta-feira (13) nos municípios de Aracruz, Colatina e Cariacica.

A primeira ocorrência resultou na apreensão de 10 armas de fogo, incluindo espingardas, revólver e garruchões, além de 759 munições de diversos calibres, óculos de visão noturna e outros equipamentos utilizados em atividades ilícitas em Chapoá, no município de Fundão, após uma denúncia realizada no 181. Além disso, uma pessoa foi detida e encaminhada à Delegacia de Aracruz.



A segunda apreensão aconteceu no município de Itaguaçu, após a equipe receber denúncias anônimas. Os militares encontraram mais armas e uma paca congelada, produto de caça ilegal. Foram apreendidas 5 espingardas, 2 pistolas, 1 garruchão e grande quantidade de munições, além de muitos outros acessórios. O responsável foi identificado e encaminhado para a Delegacia de Colatina.

Já a terceira apreensão foi resultado da operação da equipe do Comando de Operações Táticas em Mata Atlântica (COTAMA), agora na reserva Biológica Duas bocas, na localidade de Sertão Velho no município de Cariacica, onde dois indivíduos em uma motocicleta empreenderam fuga ao ver a guarnição, porém largaram as mochilas que estavam com eles. Ao verificar no interior das mochilas, foram encontradas 479 munições calibre .22, 01 munição calibre 357, 01 munição calibre .44, 03 lunetas e 01 supressor de ruídos.

Sendo assim, em menos de 24h, a Polícia Ambiental desarticulou três importantes ações ilegais, reafirmando seu compromisso com a preservação do meio ambiente e a segurança da nossa sociedade.

