PC solucionou quase 90% dos latrocínio envolvendo veículos em 2024

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV), solucionou aproximadamente 90% dos casos de crime de latrocínio (consumados e tentados), envolvendo veículos automotores, durante o ano de 2024. O balanço anual das atividades, divulgado nesta terça-feira (25), detalha a incidência de furtos e roubos de veículos, bem como a taxa de recuperação, distribuídos por regiões.

No período de janeiro a dezembro, a Polícia Civil registrou 5.979 ocorrências de furto e roubo de veículos no Estado do Espírito Santo, com a recuperação, através dos órgãos de segurança pública, de 3.566 veículos automotores, alcançando a taxa de 59,6% de recuperação.

Ao longo do ano, a DFRV concluiu 117 inquéritos policiais, que resultaram na prisão de 66 pessoas. Os dados mostram ainda que aproximadamente 90% dos crimes de latrocínio ocorridos na Grande Vitória, envolvendo veículos automotores, foram solucionados.

A DRFV realizou 5.258 atividades administrativas, como fiscalização em ferros-velhos, arrecadação no Fundo Especial de Reequipamento da Polícia Civil (FUNREPOCI), que resultaram na expressiva arrecadação de R$ 2.939.005,67.

Em comparação com 2023, houve uma redução de 10,9% no total de veículos furtados e roubados, destacando-se uma diminuição de 8,2% na Região Metropolitana e uma significativa queda de 26,8% na Região Norte.

O relatório revela que as motocicletas são as preferidas dos criminosos, totalizando 3.684 casos no Espírito Santo, seguidas por 1.757 automóveis, 282 caminhonetes, 106 caminhões, 57 camionetas, entre outros listados.

No mês de dezembro, 349 veículos automotores foram roubados ou furtados na Região Metropolitana, sendo a DFRV responsável pela recuperação de 248 deles. As motocicletas foram os alvos mais frequentes, com 228 registros, seguidas por automóveis, com 136 casos.

O município da Serra lidera o índice de roubo a carros, com 116 casos, seguido por Cariacica, com 99 registros; Vila Velha, com 74; Vitória, com 66; e Viana, com 11. Os bairros com maiores incidências foram Campo Grande, em Cariacica; Parque Residencial Laranjeiras, no município da Serra; e Jardim Camburi, em Vitória.

O delegado-geral da PCES, José Darcy Arruda, destacou que a redução nos índices de criminalidade reflete a integração entre as forças de segurança e o investimento do Governo do Estado em tecnologia, como o cerco eletrônico, que gera informação em tempo real e tem sido uma ferramenta fundamental para as investigações e ações rápidas da Polícia Civil.

Principais operações realizadas ao longo do ano

Operação Sarcina – Deflagrada no dia 09 de abril, a ação teve como objetivo desarticular uma organização criminosa especializada em comercializar peças de veículos automotores, produtos de crime, com sinais característicos adulterados. Ao todo, foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão nos municípios de Vila Velha e Cariacica.

Operação Zero Grau – A operação foi realizada no dia 25 de maio e teve como objetivo combater os crimes de furto e roubo de veículos automotores, tipo motocicleta. Na ocasião, foram localizadas 14 motocicletas, produtos de crime, com sinais característicos adulterados, no município da Serra.

1ª fase da Operação Adulteration – Deflagrada no dia 15 de maio de 2024, teve como objetivo desarticular um esquema de adulteração de veículos automotores no município de Serra.

Operação APP – Tem como objetivo combater os crimes de roubo praticados em desfavor de motoristas de aplicativo.

Operação Tolerância Zero – Ocasionou a prisão de sete indivíduos integrantes de uma associação criminosa, a qual praticava diversos furtos de caminhões na Grande Vitória.

O chefe da Divisão Especializada de Furtos e Roubos de Veículos, delegado Marcos Aurélio Oliveira, explicou que o foco da unidade é combater organizações criminosas que furtam e roubam veículos automotores, os quais, posteriormente, são receptados e adulterados, além de combater os desmanches de veículos automotores.

“Ressaltamos que as prisões efetuadas contribuem diretamente para a redução dos crimes de furto e roubo de veículos, inclusive prevenindo futuros crimes. A delegacia continuará investigando tanto a criminalidade macro quanto a microcriminalidade neste ano de 2025. Diversas operações policiais já estão previstas para serem deflagradas”, disse o delegado Marcos Aurélio Oliveira.

