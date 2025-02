Pilotos capixabas iniciam temporada com pódio do Campeonato Brasileiro

Os pilotos capixabas começaram a temporada com bons resultados na primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Enduro, garantindo cinco pódios na 38ª edição do Rally Piocerá. A competição, que durou quatro dias, teve início em Teresina, Piauí, e terminou em Beberibe, no Ceará, no último domingo (02).

Entre os destaques, Késsia Tristão e Sandro Hoffman, ambos contemplados pelo programa Bolsa Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), subiram ao lugar mais alto do pódio. Késsia conquistou o título na categoria feminina, enquanto Sandro Hoffman foi campeão na categoria Over 50. Além deles, Jomar Grecco brilhou ao alcançar o primeiro lugar na categoria Elite, enquanto Bruno Crivilin garantiu a terceira posição na mesma categoria. Já Erasmo Shwanz conquistou o título na categoria Over 45.

Os capixabas enfrentaram um percurso de 1.085 quilômetros com as motos, com passagens em Pedro II (PI), Sobral (CE) e Quixeramobim (CE). Késsia Tristão comentou sobre a dificuldade da prova e a felicidade pelo resultado alcançado.

“O Rally Piocerá é desafiador, tem uma diversidade de trilhas muito grande entre serras, areias, lama, pedras e muita navegação. Isso exige muita técnica e atenção o tempo todo. Além disso, foi muito disputado. Estou muito feliz por ter conquistado essa vitória. Começar a primeira etapa do Campeonato Brasileiro com essa vantagem me deixa mais motivada para buscar bons resultados nas próximas etapas”, destacou Késsia Tristão.

A próxima etapa do Campeonato Brasileiro, o Enduro dos Pampas, está prevista para acontecer entre os dias 14 e 16 de março, na cidade de Torres, Rio Grande do Sul.

Bolsa Atleta

O Bolsa Atleta tem como objetivo principal beneficiar atletas e paratletas de alto rendimento, com o auxílio financeiro mensal que deve ser utilizado para a manutenção dos resultados obtidos e da carreira esportiva do atleta no ano de recebimento do benefício.

Com um investimento de R$ 3,9 milhões, o edital 2024 atingiu o recorde de esportistas de alto rendimento selecionados, com 234 contemplados, 43 a mais do que no edital anterior. São pagos aos selecionados 12 parcelas mensais, conforme a categoria: estudantil (R$ 500), nacional (R$ 1.500), internacional (R$ 2 mil) e olímpico (R$ 4 mil).

