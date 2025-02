PM apreende carro, armas e drogas durante operações em cidade do ES

O 10º Batalhão da Polícia Militar intensificou o patrulhamento no final de semana, resultando na apreensão de veículos furtados, drogas, armas e na prisão de suspeitos em Guarapari.

No último sábado (15), uma moto roubada foi recuperada em Itapebussu, e em Kubitscheck, um suspeito foi detido com drogas, um simulacro de arma de fogo e rádios comunicadores.

Em outras ações, uma pistola calibre .380 foi apreendida na Avenida Jones dos Santos Neves, e no bairro Aeroporto, um traficante foi flagrado com drogas e um revólver calibre .22.

Já no último domingo (16), um foragido foi preso em Amarelos, veículos roubados foram recuperados em Jardim Boa Vista e próximo ao Corpo de Bombeiros, e uma ação em Adalberto Simão Nader levou à apreensão de drogas e rádios comunicadores com um suspeito.

Todo o material foi encaminhado à delegacia, reforçando o combate à criminalidade na região.

