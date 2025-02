PM reforça patrulhamento no primeiro dia de aula no Sul do ES

As aulas da rede pública de ensino no Espírito Santo começam nesta terça-feira (4). Por conta disso, a Polícia Militar vai intensificar o policiamento nas unidades de ensino.

Policiais da 15ª Companhia Independente da Polícia Militar farão rondas rotineiras nos municípios de Muqui, Mimoso do Sul, Atílio Vivacqua e Apiacá.

De acordo com o sargento RR Andrade, o objetivo é dar fluidez ao trânsito, evitar acidentes e garantir a segurança. O transporte de alunos em ônibus escolares e vans também passará por fiscalização rotineira.

“Conduzir de forma irregular não é permitido. Os policiais militares verificam a autorização para o transporte, a documentação do veículo e o uso do cinto de segurança, em conjunto com a CIRETRAN.”

Crimes como tráfico de drogas, furto e roubo de telefones celulares, segundo ele, são os mais comuns nas proximidades dos colégios.

“Nossas equipes vão visitar várias escolas por dia”, explica. “Há sempre uma conversa com a direção das escolas e com os responsáveis, além da eventual prisão de criminosos.”

