Polícia apreende pássaros silvestres após denúncia em cidade do ES

A Polícia Civil (PC) realizou, nesta quinta-feira (27), diligências no bairro Nova Bethânia, em Viana, com intuito de apurar uma denúncia de maus-tratos a animais.

A equipe esteve no local para apurar uma denúncia de que um homem teria atirado com uma arma de chumbinho em um cachorro. Durante a diligência, foram encontrados seis pássaros silvestres da espécie coleiro na residência, juntamente com quinze gaiolas vazias e um alçapão para captura. O responsável pela residência é um homem de 22 anos de idade.

“No local, não constatamos a ocorrência de maus-tratos aos animais, que era o nosso objetivo inicial. No entanto, verificamos a presença de animais silvestres, além de gaiolas e uma ferramenta utilizada para caça. Dessa forma, conduzimos o responsável pela residência a nossa unidade para adotar as providências cabíveis”, disse o titular da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente, delegado Marcelo Nolasco.

O indivíduo assinou um termo circunstanciado (TC) por matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida e foi liberado após assumir o compromisso de comparecer em juízo.

Os pássaros silvestres foram recolhidos pela Gerência de Bem-Estar Animal (GBEA) da Prefeitura de Viana e serão reintegrados à natureza, seguindo o protocolo que regulamenta esta ação.

