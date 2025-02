Polícia Civil conclui caso de jovem morto dentro de bar no ES

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina, concluiu, nesta quinta-feira (27), o inquérito policial que apurou um ataque a tiros ocorrido no dia 31 de outubro do ano passado, em estabelecimento comercial, no bairro Bela Vista, em Colatina.

Na ocasião, foi assassinado o jovem Wallace Firmino Marriel, de 21 anos, então proprietário do bar, além de ter sido atingido com um disparo de arma de fogo um adolescente, de 13 anos, que se encontrava no local por acaso.

A investigação apurou que a vítima foi executada por um suspeito, de 18 anos, com a colaboração de um segundo suspeito, de 19 anos, os quais integravam uma organização criminosa que atua no bairro Bela Vista.

“A organização suspeitava que a vítima estivesse concorrendo no tráfico de drogas. Por tal motivo, o indivíduo identificado como Bryan Lyrio Deolindo, de 33 anos, chefe da organização criminosa, ordenou a execução de Wallace”, explicou o titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina, delegado Deverly Pereira Junior.

Com exceção de Bryan Lyrio Deolindo, que permanece foragido, os outros dois indiciados se encontram presos e à disposição do Poder Judiciário.

Leia também: Polícia apreende pássaros silvestres após denúncia em cidade do ES