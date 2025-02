Polícia Civil prende empresária suspeita de furto de energia no ES

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio (DRCCP), prendeu em flagrante, nessa quarta-feira (19), uma mulher de 25 anos suspeita de furtar energia elétrica em um estabelecimento comercial localizado no bairro Mata da Praia, em Vitória. A operação contou com a participação de equipes da EDP, distribuidora de energia elétrica do Estado, e da Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES).

Durante a inspeção no estabelecimento comercial, os peritos identificaram a inversão da fase “A” no medidor de energia, impedindo o registro correto do consumo e evitando a cobrança correspondente. A suspeita, responsável pelo estabelecimento comercial de distribuição de bebidas e restaurante, acompanhou a inspeção. A EDP emitiu um Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), formalizando as irregularidades detectadas.

Diante dos fatos, a equipe da Divisão Especializada de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio (DRCCP) conduziu a suspeita à unidade policial, onde foi autuada em flagrante por furto de energia elétrica. Após os procedimentos de praxe, a suspeita foi liberada mediante pagamento de fiança e permanecerá à disposição da Justiça.

A Polícia Civil reforça a importância da colaboração da população no combate ao furto de energia. Denúncias podem ser feitas anonimamente pelo Disque-Denúncia 181 ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br. A concessionária EDP também recebe informações pelo telefone 0800 721 0707 ou pelo site www.edp.com.br. A identidade do denunciante é preservada.

