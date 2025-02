Polícia deflagra Operação Fragmentum VI no Espírito Santo

A Polícia Civil (PC), por meio da Delegacia Regional de Vila Velha e do 7º Distrito Policial de Vila Velha, realizou, nessa sexta-feira (14), sexta fase da operação Fragmentum.

A ação ainda contou com o apoio do Superintendência de Inteligência e Ações Estratégicas (SIAE), e das equipes de Fiscalização da Prefeitura de Vitória, além da equipe da Guarda Civil Municipal de Vitória.

Inserida nas atividades da Operação Verão, a ação é continuação das atuações de combate aos furtos e receptadores de cabos e equipamentos de telefonia. Diante dos bons números apresentados no município de Vila Velha, a Polícia Civil ampliou o raio de ação das operações, iniciando por Vitória.

A equipe integrada contou com duas viaturas caracterizadas da 2ª Delegacia Regional, uma viatura descaracterizada do 7° Distrito Policial, duas viaturas da GCM Vitória, três viaturas da Fiscalização do município e uma viatura do Corpo de Bombeiros.

Durante a abordagem, foi fiscalizado um local de reciclagem suspeito de receptar material de telefonia e cabos de cobre no bairro Grande Vitória. Foram encontrados diversos materiais, prontamente identificados como produto de furto. Dentre os materiais apreendidos estavam aproximadamente 40 quilos de cobre queimado, 100 metros de cordoalha e oito caixas de fitas de alumínio, utilizadas para fazer a instalação de equipamentos de rede nos postes.

“O responsável pelo estabelecimento tentou se justificar alegando que parte do material foi comprado há mais de dez anos, e que não tem saída de venda. No entanto, ele foi detido e encaminhado à Delegacia Regional de Vitória”, disse o titular do 7º Distrito Policial, delegado Carlos Vitor de Almeida.

O suspeito, de 64 anos, foi autuado em flagrante por receptação qualificada e encaminhado ao sistema prisional.

Após as devidas autuações, a equipe deixou o local e prosseguiu às atividades inerentes a Operação Verão, com patrulhamento em diversos bairros do município de Vila Velha.

