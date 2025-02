Polícia Militar prende suspeitos e apreende arma em cidade do ES

Na madrugada desta sexta-feira (14), uma equipe do 13º Batalhão da Polícia Militar realizou a apreensão de uma arma de fogo no bairro Cohab, em São Mateus. A ação ocorreu por volta de 01h30min, durante um patrulhamento preventivo com o apoio do K9.

Os policiais avistaram dois indivíduos em uma motocicleta em atitude suspeita e iniciaram um acompanhamento tático. Durante a abordagem, foi encontrada uma pistola calibre 9 mm, acompanhada de nove munições intactas.

Os dois homens foram detidos e conduzidos à autoridade policial, juntamente com o material apreendido, para as providências cabíveis.

