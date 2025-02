Portal de Transparência do ES registra mais de 25 milhões de acessos

O Espírito Santo se consolida mais uma vez como referência nacional em transparência pública, alcançando marcos inéditos que refletem o sucesso das ações estratégicas realizadas. Em 2024, o Portal da Transparência, vinculado à Secretaria de Controle e Transparência (Secont), registrou um número impressionante de acessos, o que evidencia o crescente interesse da população em acompanhar de perto a gestão pública.

Foram mais de 25 milhões milhões acessos ao portal, com 652.761 usuários distintos, um aumento de quase 80 vezes em relação a 2019, quando o portal recebeu 341.065 acessos. As consultas mais frequentes no portal incluem informações sobre servidores públicos, despesas governamentais, compras, contratos e detalhes sobre a atuação do governo estadual.

Selo Diamante no Programa Nacional de Transparência Pública

Como reflexo dessa dedicação à transparência, o Espírito Santo recebeu em dezembro de 2024, o Selo Diamante no Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP), alcançando um índice de 98,35%, o que representa o mais alto grau de excelência em transparência pública.

“Estamos muito satisfeitos com os resultados alcançados até agora, mas nosso compromisso com a transparência não para por aqui. Vamos continuar inovando e buscando novas formas de garantir que a população tenha o acesso a dados completos e de qualidade”, reforçou o subsecretário de Estado de Transparência, Fabiano Louzada.

Além de manter a excelência em transparência, a Secretaria de Controle e Transparência (Secont) reforçou as medidas para fortalecer o acesso à informação. Tivemos muitos outros marcos importantes no último ano, entre eles, a parceria com o Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Espírito Santo (Prodest) para aprimorar o Portal da Transparência, além da integração do estado à Rede Nacional de Transparência e Acesso à Informação (RedeLAI), em julho do ano passado.

Lançamento previsto

Para este ano, está previsto o lançamento da plataforma ‘Conselho de Usuários dos Serviços Públicos’, que permitirá que os cidadãos capixabas conduzam pesquisas e compartilhem experiências sobre a qualidade dos serviços públicos prestados a qualquer momento. Outro avanço é a adequação da Secretaria à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e o projeto ‘Ouvidoria + Inteligente’, que buscará tornar os serviços de ouvidoria mais ágeis, acessíveis e eficientes, por meio de modernizações.

Para o secretário de Estado de Controle e Transparência, Edmar Camata, o número expressivo de acessos ao portal é um reflexo nítido da relação de confiança entre o Estado e o cidadão capixaba. “Conceitos como transparência e integridade precisam estar em constante evolução e são valores dos quais a gestão pública estadual precisa se apropriar cada vez mais. Por isso, temos muito orgulho desses resultados e vislumbramos uma gestão cada vez mais ativa, inclusiva e eficiente”, pontuou.

Sobre o Portal da Transparência

Criado em 2009, o portal tem sido uma ferramenta vital para promover a cidadania ativa e o controle social, permitindo à sociedade fiscalizar os gastos públicos e ações do governo de forma simples e acessível. A iniciativa foi responsável por facilitar a identificação de irregularidades, com dados organizados que garantem o acesso da população às informações essenciais sobre a administração pública.

Leia também: ES: Parque Estadual realiza oficina de Planejamento Participativo