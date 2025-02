Prefeitura de Anchieta amplia limpeza púbica durante o carnaval

Cerca de 200 mil foliões vão aproveitar os cinco dias de Carnaval 2025 em Anchieta, atrás das 84 atrações e curtindo alguma de nossas 23 praias. É tanta gente, em tantos lugares com eventos ao mesmo tempo, que a Prefeitura de Anchieta intensificou a escala de coleta de lixo em todas as rotas do município.

Também serão instaladas caixas de coleta estacionárias, como aquelas comumente utilizadas para entulho, para aumentar a capacidade do sistema. Serão seis caixas em Iriri, três em Castelhanos e duas em Ubu.

Confira os horários e evite deixar o lixo fora de casa por muito tempo.

COLETA MATUTINA DE SEGUNDA À DOMINGO

ROTA DO COMPACTADOR 1A

05:00 Guanabara

06:30 Castelhanos

07:15 Boca da Baleia

07:40 Parati

08:40 Ubú

09:30 Mãe-Bá

10:10 Recanto do Sol

10:40 UTG e SENAI

ROTA DO COMPACTADOR 1B

05:00 Rodovia do Sol – sentido Centro

06:00 Centro (baixada) – Jardim das Oliveiras

07:00 Iriri (Baixada Geral)

07:20 Iriri (morro Zamprogno)

07:40 Praia dos Namorados

08:00 Praia Costa Azul

08:30 Praia Areia Preta

09:00 Santa Helena

09:30 Inhaúma

09:45 Coqueiros/Quitiba

10:00 Anchieta (Beira Mar)

10:05 Vila Samarco

10:20 Ponta dos Castelhanos

Obs: Condomínio Bwerany Villi (Subáia) – Segunda, quarta e sexta feira às 06:30 horas. Parque Áquatico – Segunda feira e Sábado pela manhã.

COLETA VESPERTINA DE SEGUNDA À DOMINGO

ROTA DO COMPACTADOR 2A

14:00 Jerusalem (morro e baixada)

14:20 Avilã (morro e baixada)

15:20 Morro da Penha

15:50 Porto de Cima

16:20 Anchieta (Região central)

17:10 Justiça l

17:50 Justiça ll

18:10 Cantagalo

18:50 Jardins das Oliveiras

19:10 Anchieta Principal Até trevo Castelhanos

20:00 Anchieta Centro

ROTA DO COMPACTADOR 2B

14:00 Anchieta (Rodovia do Sol)

14:20 Novo Horizonte, entra para Arerá até entrada do loteamento

15:00 Subaia, becos

15:20 Iriri (Morros)

16:10 Iriri (Principal)

17:00 Anchieta (Beira Mar)

17:30 Castelhanos (Principal e Beira Mar)

18:00 Parati (Principal)

18:20 Ubú (Beira mar)

18:30 Nova Anchieta

20:10 Planalto

