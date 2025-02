PRF apreende três veículos clonados em menos de duas horas na BR-101

Na manhã desta sexta-feira (14), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu três veículos clonados em um intervalo de menos de duas horas na BR-101, no Espírito Santo.

A primeira abordagem ocorreu por volta das 08h20, em Guarapari, quando os agentes da PRF identificaram um Honda Civic branco com indicativo de clonagem. Durante a fiscalização, foi constatado que os sinais identificadores do veículo correspondiam a outro Honda Civic, registrado como roubado em Cariacica/ES, em 14 de novembro de 2022. O condutor relatou ter adquirido o carro por meio de uma negociação em uma rede social, trocando-o por uma VW Amarok, e afirmou ter perdido contato com o vendedor após a transação.

Cerca de uma hora e meia depois, por volta das 10h, a equipe da PRF estava em frente à Delegacia de Polícia Civil de Guarapari, envolvida nos trâmites da entrega da primeira ocorrência, quando visualizou um Honda HR-V preto com indicativo de clonagem estacionando próximo ao local. De imediato, a equipe abordou o veículo e verificaram que seus sinais identificadores apresentavam adulterações. A análise indicou que o carro original havia sido roubado no Rio de Janeiro/RJ, em 5 de novembro de 2024. O condutor informou ter adquirido o veículo em uma negociação que envolveu a troca por uma caminhonete Toro, um pagamento via PIX no valor de R$ 10 mil e a responsabilidade pelo restante das prestações junto à instituição financeira.

Pouco depois, por volta das 10h15, outra equipe da PRF, em ronda pelo km 140 da BR-101, em Linhares/ES, avistou um Fiat Argo branco com indícios de clonagem. A abordagem foi realizada no km 137. O condutor relatou que estava viajando do Rio de Janeiro para Alagoinhas/BA e que transportava o veículo a pedido de seu primo. Durante a fiscalização, os agentes constataram adulterações nos sinais identificadores do automóvel, confirmando que se tratava de um carro com restrição de roubo/furto.

Diante dos fatos, os condutores foram detidos e encaminhados, juntamente com os veículos, às Delegacias de Polícia Civil das respectivas regiões para os procedimentos legais cabíveis.

