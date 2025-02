PRF e Detran|ES firmam acordo para gestão de veículos apreendidos

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) formalizaram um Acordo de Cooperação Técnica para otimizar a gestão de veículos apreendidos nas rodovias federais do estado.

O Acordo de Cooperação Técnica define que os veículos apreendidos pela PRF serão removidos, armazenados, liberados e leiloados no pátio do Detran|ES, em conformidade com as medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97). Além disso, a parceria abrange a gestão de veículos envolvidos em ocorrências criminais, abandonados, avariados, recuperados ou acidentados ao longo das rodovias federais sob a circunscrição da PRF no Espírito Santo e demais áreas de interesse da União.

A solenidade de assinatura do acordo contou com a presença de representantes da PRF, incluindo o superintendente Wermeson Mário Pestana, o superintendente executivo Joceir Nunes, o superintendente executivo substituto Igor Moreira e o chefe do setor de operações Cleverton Lopes. Também participaram o diretor geral do Detran, Givaldo Vieira, o gerente de Operações Sebastião Sabino, o gerente de Fiscalização Jederson Lobato, além de Dalto Bozzetti e Jadir Machado, representantes das empresas de remoção de veículos Águia Assistência e MR/BR, respectivamente.

