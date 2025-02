Programa de Gestão do Acesso prorroga inscrições no ES; confira

As inscrições para a seleção de enfermeiros, técnicos de enfermagem e analistas da qualidade para os projetos do Programa de Gestão do Acesso e da Qualidade da Assistência nas Redes de Atenção à Saúde (PGAQ) foram prorrogadas até o próximo dia 16 de fevereiro, pelo site https://icepi.es.gov.br/editais/abertos.

O edital ICEPi/Sesa nº 005/2025 está disponível no mesmo endereço eletrônico.

Para o cargo de analista da qualidade, pode se inscrever quem tiver concluído ou estiver na graduação ou curso técnico de sistema de informação e áreas afins e/ou na área da inovação.

A seleção é para profissionais atuarem nos projetos Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente (NQSP) e Projeto de Qualificação em Processos do Centro Cirúrgico (Centro Cirúrgico 2.0). A remuneração vai de R$ 3.000 a R$ 5.500. É importante ficar atento na hora da inscrição e enviar os documentos conforme regra do edital.

As atividades serão realizadas em regime presencial no ICEPi, em Vitória, e nas unidades hospitalares geridas pela Secretaria da Saúde (Sesa):

Região Metropolitana: Hospital Estadual de Atenção Clínica (HEAC), em Cariacica; e Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da Glória (HINSG), em Vitória;

Região Central-Norte: Hospital Estadual Roberto Arnizaut Silvares (HRAS), em São Mateus; Hospital Estadual Dr. Alceu Melgaço Filho (HDAMF), em Barra de São Francisco; e Hospital Estadual João dos Santos Neves (HJSN), em Baixo Guandu;

Região Sul: Unidade Integrada Jerônimo Monteiro (UIJM), em Jerônimo Monteiro; Hospital Estadual de São José do Calçado (HSJC), em São José do Calçado; e o Centro de Atendimento Psiquiátrico Aristides Alexandre Campos (CAPAAC), em Cachoeiro de Itapemirim.

