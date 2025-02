Programa NossoCrédito fortalece microempreendedores de Cachoeiro

A Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Cidadania, Trabalho e Direitos (Semcit), oferece aos microempreendedores do município uma oportunidade de crescimento por meio do programa NossoCrédito.

O NossoCrédito é um programa de microcrédito produtivo desenvolvido pelo Governo do Estado do Espírito Santo, em parceria com as prefeituras municipais, a Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes), o Banestes e o Sebrae-ES. Seu objetivo é fomentar pequenos negócios, oferecendo crédito acessível a microempreendedores individuais, autônomos, cooperativas e pequenas empresas que desejam expandir suas atividades, adquirir equipamentos ou investir no capital de giro.

De acordo com o Secretário Municipal de Cidadania, Trabalho e Direitos, Parraro Scherrer, o programa tem sido essencial para impulsionar o desenvolvimento econômico da cidade.

“A Prefeitura de Cachoeiro, por meio do NossoCrédito, reforça seu compromisso com os pequenos empreendedores locais, que são a base da nossa economia. Estamos garantindo acesso a um crédito justo, com taxas reduzidas e condições facilitadas, permitindo que os negócios prosperem e gerem mais empregos”, destaca o secretário.

O programa oferece diferentes modalidades de crédito, adaptadas às necessidades dos empreendedores:

Crédito para Empreendedores Formais e Informais: Destinado a microempreendedores individuais (MEIs) e trabalhadores autônomos que precisam de capital para investir no próprio negócio. O valor financiável é de até R$ 21 mil para quem possui CNPJ e até R$ 15 mil para empreendedores informais.

Linhas de crédito específicas:

Nossocrédito: Para empreendedores, com juros a partir de 1,39% ao mês e limite de R$ 21 mil.

Nossocrédito Juntas: Exclusivo para mulheres empreendedoras, com juros a partir de 1,19% ao mês e limite de R$ 21 mil.

Juventude Empreendedora: Para jovens empreendedores de 18 a 29 anos, com juros a partir de 1,19% ao mês e limite de R$ 5 mil.

Nossocrédito Qualificar-ES: Para alunos de cursos do Qualificar-ES, com juros a partir de 1,15% ao mês e limite de R$ 10 mil.

Nossocrédito Garantir ES: Temporariamente suspenso, oferecia empréstimos de até R$ 10 mil, com juros a partir de 0,99% ao mês.

Benefícios do NossoCrédito

– Juros reduzidos, tornando o crédito mais acessível.

– Prazos flexíveis, com opções de parcelamento facilitado.

– Acompanhamento e orientação para o bom uso do crédito.

– Fomento à economia local, gerando emprego e renda para os capixabas.

O programa tem se consolidado como um importante instrumento de inclusão produtiva e fortalecimento da economia regional, proporcionando aos pequenos empreendedores a oportunidade de crescer e se estabelecer no mercado de forma competitiva.

Em janeiro de 2024 foram aprovados 4 processos, totalizando um valor de R$ 63.000,00. Já em janeiro de 2025, o número de processos aprovados cresceu para 13, com um total de R$ 187.975,00 em crédito concedido, demonstrando o impacto positivo do programa na economia local.

Para mais informações, os interessados podem procurar a Sala do Empreendedor no Shopping Cachoeiro localizada no segundo piso de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h ou entrar em contato com os agentes de credito via wahatsApp pelo telefone 28 98817-5732.

