Secretaria das Mulheres fomenta rede de apoio em São José do Calçado

A Secretaria Estadual das Mulheres segue ampliando e fortalecendo as políticas públicas voltadas para a equidade de gênero e proteção das mulheres no Espírito Santo.

Na última quinta-feira (6), o município de São José do Calçado recebeu o Encontro de Gestoras de Políticas para Mulheres da Macrorregião Sul, evento que também marcou a apresentação do Programa Mulher Viva + e do projeto Fortalece MulherES.

A prefeitura municipal também inaugurou a Secretaria Municipal da Mulher, uma conquista para a população feminina do município.

Realizado no auditório da Secretaria Municipal de Educação, o evento contou com a presença da secretária estadual das Mulheres, Jacqueline Moraes, que destacou a importância do fortalecimento dos Organismos de Políticas para Mulheres (OPMs) e da parceria entre Estado e municípios para a efetivação de ações concretas.

“Nosso objetivo é fortalecer a rede de proteção e apoio às mulheres, garantindo que cada município tenha estrutura e suporte para implementar políticas públicas efetivas. Com essa parceria entre Estado e município, São José do Calçado dá um passo importante para transformar a realidade das mulheres da cidade”, afirmou Jacqueline Moraes.

Ela apresentou as diretrizes e ações do Programa Mulher Viva +, que visa promover a equidade de gênero, prevenir a violência e ampliar os serviços especializados para as mulheres em situação de vulnerabilidade.

A inauguração da Secretaria Municipal da Mulher foi um dos momentos mais simbólicos do evento.

A nova estrutura tem como objetivo oferecer acolhimento, orientação e serviços voltados às mulheres calçadenses. A coordenadora da Assessoria Estratégica Institucional da Secretaria Estadual das Mulheres, Jaqueline Sanz, ressaltou a relevância dessa iniciativa:

“Quando uma cidade se compromete a criar uma Secretaria da Mulher, ela demonstra que compreende a importância de estruturar uma política pública que atenda às demandas específicas das mulheres. Esse é um passo fundamental para o fortalecimento da rede de apoio e enfrentamento às violências de gênero”, pontuou.

O prefeito Cuíca também falou sobre conquista e anunciou um novo projeto para o município:

“Nosso compromisso é cuidar das pessoas, e a implantação da Secretaria da Mulher é um avanço essencial para garantirmos políticas públicas eficazes. Além disso, estamos planejando a construção da Casa da Mulher, no bairro Niterói, um espaço que proporcionará acolhimento, suporte psicológico e capacitação profissional para mulheres em situação de vulnerabilidade.”

Na oportunidade, o prefeito ainda apresentou o local onde a Casa da Mulher será construída à secretária Jacqueline Moraes.

Com essas iniciativas, o Governo do Estado, por meio da SESM reafirma seu compromisso de promover e fortalecer as políticas públicas voltadas às mulheres em todo o estado, garantindo que cada município tenha condições de oferecer suporte adequado e oportunidades para suas cidadãs.

O próximo evento será da Macrorregião Central, em Linhares, na terça-feira (11).

Leia também: Miss Espírito Santo 2025 chega a São Paulo para o Miss Universe Brasil