Secretário de Turismo toma posse ao lado de novos membros do Contures

O governador do Estado, Renato Casagrande, deu posse, nesta segunda-feira (17), ao novo secretário de Estado do Turismo, Victor Coelho, em solenidade realizada no Palácio Anchieta, em Vitória. O evento marcou também a posse dos membros do Conselho Estadual de Turismo (Contures). Participaram do evento, o vice-governador Ricardo Ferraço, prefeitos, autoridades e representantes do trade turístico capixaba.

“Temos que ter a cada dia mais orgulho de ser capixaba. Viajo pelo Brasil e por onde ando vejo pessoas falando e admirando nosso Estado. Isso é por conta do trabalho que estamos fazendo. No Turismo, crescemos 10% e ficamos como o 4° estado com mais reservas em um importante site de hospedagem. O Governo do Estado tem o seu papel, mas não podemos fazer tudo sozinhos. Precisamos estar alinhados com os demais governos e, principalmente, com o setor privado”, afirmou o governador.

Casagrande destacou que o turismo é o resultado de diversas políticas públicas. “Quando o turista procura um local, ele vê se tem saneamento básico, se tem hospital e saúde de qualidade, se tem infraestrutura, segurança, isto é, um conjunto de políticas públicas. Por isso trabalhamos a área de forma transversal em nosso governo. Realizamos diversas obras pelo Estado em rodovias turísticas, balneários, museus, Aquaviário e a Ciclovia da Vida, por exemplo, que se tornaram mais um atrativo. São um conjunto de ações com o objetivo de elevar o turismo no Espírito Santo.”

Secretaria de Turismo

Ao assumir o cargo, Victor Coelho destacou a importância do setor para o desenvolvimento econômico e social do Estado. “Estou aqui diante desse novo desafio para continuar o trabalho em prol do turismo. Quero agradecer essa oportunidade que o governador me deu e dar visibilidade ao turismo do Espírito Santo. Não é uma missão fácil, mas tenho certeza de que vamos dar conta do recado porque temos uma equipe qualificada que fará a engrenagem girar. O Governo tem a visão do turismo como uma das prioridades, e essa é uma grande ferramenta socioeconômica para dar mais oportunidades aos capixabas e melhorar a vida das pessoas”, ressaltou.

Além do novo secretário, também tomou posse o empresário Valdeir Nunes, presidente do Montanhas Capixabas Convention & Visitors Bureau, que foi eleito em chapa única para um mandato de dois anos à frente do Contures. Em seu discurso, ele reforçou a importância da parceria entre os setores público e privado para impulsionar o turismo no Espírito Santo. “Com a união de esforços, poderemos elevar o turismo capixaba. Vamos fortalecer as iniciativas regionais, trazendo as pessoas para perto. Além disso, vamos investir nas redes sociais para dar mais visibilidade ao Espírito Santo”, disse.

Contures

O Conselho Estadual de Turismo tem um papel estratégico na definição de diretrizes para o desenvolvimento do turismo no Estado, atuando em conjunto com o governo e o setor produtivo para fortalecer o segmento e ampliar o fluxo turístico.

