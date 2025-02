Subsecretário da Casa Militar se manifesta após confusão com Pazolini

O subsecretário da Casa Militar do governo do Estado, coronel Sérgio Luiz Anechini, se pronunciou sobre a confusão registrada na madrugada do último domingo (23) no Sambão do Povo, durante o desfile da escola Mocidade Unida da Glória (MUG), no Carnaval de Vitória.

O episódio envolveu o prefeito da capital, Lorenzo Pazolini (Republicanos), e uma mulher que o acusou de agressão.

O coronel negou ter agredido qualquer pessoa e afirmou que só tomou o celular do prefeito após ter sido alvo de deboche por parte dele. O militar, que atua na segurança do governador Renato Casagrande (PSB), explicou que possuía uma pulseira que lhe dava acesso a todas as áreas comuns do Sambão do Povo, com exceção dos camarotes, durante os desfiles de sexta-feira (21) e sábado (22).

O caso segue repercutindo e ainda não há um posicionamento oficial das autoridades sobre possíveis desdobramentos da situação.

