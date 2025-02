Surfista capixaba se prepara para disputa internacional no Havaí

A capixaba Luna Hardman está no Havaí para a disputa do Pipeline Bodyboarding Championship. A competição teve início nessa terça-feira (25) e segue até o dia 10 de março, em Pipeline, na ilha de Oahu, com as baterias da categoria Profissional Feminina inicialmente programadas para a próxima semana.

Enquanto não entra na água em busca dos resultados, Luna vem treinando e aproveitando toda a atmosfera do lugar, que conta com uma das mais perigosas ondas do mundo.

“A atmosfera da ilha é incrível. E um local que tradicionalmente é voltado para o surfe, está repleto de bodyboarders para a competição. A energia na água fica diferente, muito mais legal. Está sendo ótimo treinar aqui, nessa onda difícil, muito bom mesmo para a minha evolução”, afirma Luna, que é contemplada pelo programa Bolsa Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport).

A atleta comentou sobre as expectativas para a competição, que reúne 100 dos melhores bodyboarders do mundo todo.

“Minha expectativa é a melhor possível. Terei a oportunidade de competir com quatro pessoas na bateria. Vai ser incrível. Estou muito animada”, completou a capixaba, pela primeira vez em Pipeline.



Luna, 19 anos, é bicampeã mundial Pro Junior e, a partir desta temporada, disputa exclusivamente a categoria Profissional, aparecendo como um dos grandes nomes da nova geração do bodyboarding. Ela é filha de Neymara Carvalho, pentacampeã mundial e dez vezes campeã brasileira – que venceu em Pipeline em 2023.



Atual número 5 do ranking mundial Profissional da IBC (International Bodyboarding Corporation), Luna iniciou a temporada 2025 disputando a primeira etapa do Circuito Mundial no Marrocos, chegando às quartas de final neste mês de fevereiro.

