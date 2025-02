Carnaval 2025: PRF reforça luta contra a violência infantil no ES

A campanha “Pule, Brinque e Cuide – Unidos pela Proteção” é uma iniciativa do Comitê Intersetorial de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, coordenada pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), do qual a Polícia Rodoviária Federal (PRF) é membro ativo.

Com o objetivo de reforçar a proteção dos direitos de crianças e adolescentes durante o Carnaval, a ação ocorrerá nos dias 26 e 27 de fevereiro no Espírito Santo e busca combater as diversas formas de violência a que este público fica exposto no período festivo.

A campanha abordará questões sérias como a exploração sexual, trabalho infantil, o desaparecimento de crianças e adolescentes, e o consumo de álcool e outras substâncias por menores de idade. A PRF, com o apoio de materiais informativos e ações educativas, quer sensibilizar a sociedade sobre a importância de identificar e denunciar qualquer tipo de violação dos direitos dessas crianças e adolescentes.

Para alcançar um maior número de pessoas, a campanha contará com a distribuição de folders explicativos em postos da PRF e em locais estratégicos ao longo das rodovias, além de orientações aos foliões sobre como identificar e proteger crianças e adolescentes. Também serão realizadas palestras educativas em escolas, comunidades e espaços públicos, para conscientizar pais, educadores e demais responsáveis sobre como evitar situações de risco. Complementando as ações, mensagens preventivas serão divulgadas nas redes sociais e outros canais de comunicação, ampliando o alcance da campanha.

A denúncia é uma das ferramentas mais poderosas na prevenção e combate a crimes que envolvem menores. O Disque 100, serviço gratuito e anônimo disponível 24 horas, em todo o Brasil, será promovido como um canal essencial para denunciar abusos, desaparecimentos ou qualquer tipo de violência.

Com a iniciativa “Pule, Brinque e Cuide”, a PRF reforça seu compromisso com a defesa dos direitos humanos, especialmente com a segurança e bem-estar das crianças e adolescentes. A instituição alerta para a gravidade de crimes como a exploração sexual e o trabalho infantil, e destaca que os efeitos dessas violências podem ser devastadores e irreversíveis. A colaboração de toda a sociedade é fundamental para a proteção das crianças e adolescentes, garantindo um ambiente seguro e respeitoso durante as festividades e em qualquer outro momento.

