Susto! Embarcação afunda e pescadores são resgatados em Marataízes

Três pescadores viveram momentos de terror enquanto pescavam próximo ao cais do Pontal da Barra, em Marataízes, na tarde da última quarta-feira (26).

De acordo com informações do filho de uma das vítimas, eles estavam pescando polvo quando, ao tentarem virar o barco, o peso acabou fazendo com que a embarcação ficasse de proa. Nesse momento, começou a entrar água, e a embarcação afundou.

Apesar do susto, todos foram resgatados sem ferimentos.

