Temperaturas continuam alta nesta terça! Confira a previsão completa

Nesta terça-feira (25), predominam ventos costeiros pelo Espírito Santo transportando umidade e nuvens em direção, deixam o tempo instável, com previsão de chuvas esparsas em todas as regiões do estado, intercaladas com períodos de pouca nebulosidade.

De acordo com o Incaper, as temperaturas sobem um pouco em todo o Estado.

Na Grande Vitória, variação de nuvens e previsão de chuvas ao longo do dia. Vento moderado no litoral.

Temperatura mínima de 24 °C e máxima de 33 °C. Vitória: mínima de 25 °C e máxima de 32 °C.

Na Região Sul, variação de nuvens e previsão de chuvas ao longo do dia. Vento moderado no litoral.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 22 °C e máxima de 38 °C.

Nas áreas altas: mínima de 18 °C e máxima de 32 °C.

Na Região Serrana, variação de nuvens e previsão de chuvas ao longo do dia. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 33 °C. Nas áreas altas: mínima de 19 °C e máxima de 32 °C.

Na Região Norte, variação de nuvens e previsão de chuvas ao longo do dia. Temperatura mínima de 23 °C e máxima de 35 °C.

Na Região Noroeste, variação de nuvens e previsão de chuvas ao longo do dia. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 23 °C e máxima de 36 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 21 °C e máxima de 34 °C.

Na Região Nordeste, variação de nuvens e previsão de chuvas ao longo do dia. Vento moderado no litoral. Temperatura mínima de 23 °C e máxima de 35 °C.

