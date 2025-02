Tempo no Espírito Santo: confira a previsão para esta quinta (27)

Nesta quinta-feira (27) a instabilidade persiste sobre o Espírito Santo, com chuva em alguns momentos e aberturas de nuvens no período da tarde, em todo o Litoral capixaba.

De acordo com o Incaper, nas demais regiões do Estado, a umidade avança e provoca chuva no período da tarde, nas regiões divisa com o Estado de MG. Faz calor em todo o Espírito Santo.

Na Grande Vitória, variação de nuvens e previsão de chuvas ao longo do dia. Temperatura mínima de 24 °C e máxima de 33°C. Vitória: mínima de 25 °C e máxima de 32 °C.

Na Região Sul, variação de nuvens e previsão de chuvas ao longo do dia. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 21 °C e máxima de 36 °C. Nas áreas altas: mínima de 17 °C e máxima de 29 °C.

Na Região Serrana, variação de nuvens e previsão de chuvas ao longo do dia. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 32 °C. Nas áreas altas: mínima de 18 °C e máxima de 31 °C.

Na Região Norte, variação de nuvens e previsão de chuvas ao longo do dia. Temperatura mínima de 24 °C e máxima de 32 °C.

Na Região Noroeste, variação de nuvens e previsão de chuvas ao longo do dia. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 23 °C e máxima de 33 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 21 °C e máxima de 30 °C.

Na Região Nordeste, variação de nuvens e previsão de chuvas ao longo do dia. Temperatura mínima de 23 °C e máxima de 34 °C.

