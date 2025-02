Últimos dias de inscrições para curso Pré-Enem no Espírito Santo

Termina na próxima quinta-feira (27), o período de solicitação de vaga para o curso preparatório Pré-Enem 2025.

Os estudantes interessados devem se inscrever, exclusivamente, pelo portal Seleção Aluno (clique aqui para acessar).

O programa, que neste ano disponibilizará 2.240 vagas para estudantes da Rede Pública Estadual, visa preparar os alunos para a realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), por meio de aulas desenvolvidas de acordo com a atual matriz de referência do exame.

O curso consiste em aulas on-line síncronas, via plataforma digital Microsoft Teams, e em aulões presenciais das áreas de conhecimento, realizados nas escolas polo. Além disso, os participantes terão orientação de estudos, acesso a plataformas para produção e correção de redações e atividades, bem como videoaulas complementares pelo YouTube.

Leia também: Semana começa com 58 vagas de emprego em Anchieta