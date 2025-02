Urgente! Grave acidente com vários veículos interdita a BR 101; confir

Cinco veículos se envolveram em um grave acidente na tarde deste sábado (8), na Rodovia do Contorno, na BR 101, altura do bairro Santana, no município de Cariacica, no sentido da cidade de Serra.

Imagens de internautas do portal AQUINOTICIAS.COM mostram um carro capotado, outro em cima de uma mureta, e de mais que colidiram com um caminhão.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Corpo de Bombeiros e da Eco101 atuam no local. A dinâmica do acidente e o número de vítimas ainda não foram repassados pelos órgãos competentes.

A matéria será atualizada assim que obtivermos mais informações.

Veja o vídeo:

Imagens: Redes Sociais