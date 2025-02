Vai dar praia? Confira como fica o tempo neste domingo

Neste domingo (2) o céu fica parcialmente nublado e com chuva esparsa, na região Nordeste capixaba.

De acordo com o Incaper, nas demais regiões, Sul, Serrana e Grande Vitória, no noroeste e extremo Norte, o sol aparece entre poucas nuvens, mas sem previsão de chuva. As temperaturas seguem elevadas em todas as regiões.

Na Grande Vitória, sol entre algumas nuvens, sem previsão de chuva. Temperatura mínima de 25 °C e máxima de 34 °C. Vitória: mínima de 25 °C e máxima de 33 °C.

Na Região Sul, sol entre algumas nuvens, sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 23 °C e máxima de 37 °C. Nas áreas altas: mínima de 19 °C e máxima de 32 °C.

Na Região Serrana, sol entre algumas nuvens, sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 21 °C e máxima de 33 °C. Nas áreas altas: mínima de 18 °C e máxima de 32 °C.

Na Região Norte, sol entre algumas nuvens, sem previsão de chuva. Temperatura mínima de 24 °C e máxima de 36 °C.

Na Região Noroeste, sol entre algumas nuvens, sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 24 °C e máxima de 36 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 23 °C e máxima de 34 °C.

Na Região Nordeste, sol entre algumas nuvens e chuva rápida, em alguns momentos do dia.

Temperatura mínima de 24 °C e máxima de 33 °C.