Vice de Pazolini é nomeada secretária de Desenvolvimento; confira

O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), nomeou Cris Samorini (PP), atual vice-prefeita, para assumir a gestão da Secretaria de Desenvolvimento da Cidade e Habitação (Sedec), que até então era liderada por Luciano Forrechi. Este, por sua vez, passa a comandar a Secretaria Municipal de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho (Semcid).

Diante da mudança realizada por Pazolini, Flávia Alves, que estava como interina, deixará a pasta de Desenvolvimento da Cidade e Habitação.

No último dia 22 de janeiro, Lorenzo Pazolini nomeou como secretário municipal de Governo o ex-deputado estadual e presidente do Republicanos no Espírito Santo, Erick Musso.

