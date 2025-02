Vila Velha: ​Guarda Municipal recebe viaturas parcialmente blindadas

O grupamento Ronda Ostensiva Municipal (ROMU), da Guarda Municipal de Vila Velha, recebeu duas viaturas parcialmente blindadas. A entrega das viaturas aconteceu nessa segunda-feira (24), no Centro de Operações de Vila Velha (COVV). A cerimônia contou com a presença do Prefeito Arnaldinho Borgo, do Deputado Federal, Victor Linhalis; do Deputado Estadual, Mazinho dos Anjos e representante do legislativo municipal.



O prefeito destacou a importância da aquisição para fortalecer a segurança pública no município. “Com esses veículos, nossos agentes enfrentarão a criminalidade com mais proteção, garantindo um trabalho mais eficiente e mais segurança para a população canela-verde. Essas viaturas foram adquiridas por meio de verbas destinadas ao município pelo deputado federal Victor Linhalis”, ressaltou Arnaldinho.



Com a chegada dos novos veículos, a ROMU passa a contar com uma frota de cinco viaturas. Segundo o comandante da Guarda Municipal, Landa Marques, essa aquisição reforça ainda mais o trabalho do grupo. “A ROMU é nossa equipe de atuação ostensiva e representa a última linha de resposta em situações emergenciais. Recentemente formamos novos agentes, elevando nosso efetivo para 23 operadores. Essas viaturas irão fazer a diferença no dia a dia do trabalho deles”, afirma.



O inspetor da ROMU, Iuri Silva, enfatizou a relevância da blindagem parcial nos patrulhamentos. “Esses veículos oferecem mais segurança aos operadores, permitindo a abordagem com mais proteção e atuação das equipes em áreas de maior risco e conflito”, explicou.



As novas viaturas também chegam com uma identidade visual renovada. Com coloração preta e um raio vermelho em destaque na parte traseira, os veículos reforçam a presença ostensiva da ROMU. A mudança na cor traz uma impacto visual e mais ostensividade ao grupamento. O raio vermelho significa as ações rápidas e direcionadas onde são empregadas a força e a energia.



O secretário de Defesa Social e Trânsito, Major Rogério Gomes, ressaltou que esse é mais um investimento da gestão na área de Segurança Pública. “Essas novas viaturas retratam a responsabilidade da gestão do Prefeito Arnaldonho com a Segurança Pública do município. Além de carros, motos, ônibus, também foram adquiridos novos armamentos para os agentes e muito investimento na qualificação dos operadores. E quem sai ganhando com tudo isso é a população de Vila Velha, pois a Guarda Municipal, além de capacitada, está com equipamentos novos para enfrentar a criminalidade”, afirmou.

