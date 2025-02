Violência no Espírito Santo preocupa deputados estaduais; veja

A crescente onda de violência no Espírito Santo foi tema de debate acalorado na sessão ordinária da Assembleia Legislativa (Ales) nesta segunda-feira (17). Parlamentares subiram à tribuna para denunciar furtos, depredação de patrimônio, tiroteios e casos de lesão corporal contra crianças e adolescentes, cobrando mais ações do governo estadual.

Violência no Caparaó

O deputado Coronel Weliton (PRD) apresentou um vídeo que mostra uma troca de tiros em Iúna, no Caparaó capixaba, e criticou a burocracia no atendimento de ocorrências pelo sistema 190. Ele cobrou reforço do efetivo policial na região.

“Fatos como esses têm sido comuns, e infelizmente ainda acontecem devido à defasagem no número de policiais. Pedimos encarecidamente ao governo do Estado que aumente o efetivo da Polícia Militar e da Polícia Civil”, afirmou.

Criminalidade em cidades do interior

O deputado Callegari (PL) destacou o aumento de furtos em Vargem Alta e defendeu mais repressão contra criminosos.

“Nas últimas semanas, mais de cinco arrombamentos ocorreram em uma cidade de apenas 20 mil habitantes. A violência tomou conta do interior do Espírito Santo. Precisamos de uma ação enérgica do governo”, declarou.

Ele também sugeriu a criação de companhias independentes de polícia em cidades com altos índices de violência.

“Governador, selecione três municípios com maior criminalidade e instale companhias provisórias. Se os índices reduzirem, transfira essas unidades para outras cidades que lideram o ranking da violência”, propôs.

Insegurança na capital

A situação em Vitória também foi alvo de críticas. O deputado Mazinho dos Anjos (PSDB) alertou para furtos e depredação de patrimônio cometidos por pessoas em situação de rua.

“Vitória tinha cerca de 600 pessoas em situação de rua em 2016. Hoje, esse número mais que dobrou. Isso demonstra a ineficiência da Secretaria de Ação Social da prefeitura”, criticou.

Segundo ele, a falta de segurança está afastando moradores das ruas durante a noite.

“As famílias evitam sair em bairros como Jardim da Penha, Praia do Canto e Jardim Camburi. É urgente um diálogo entre a prefeitura e o governo estadual para enfrentar esse problema”, destacou.

Violência contra crianças

A deputada Camila Valadão (Psol) chamou atenção para casos de lesão corporal contra crianças e adolescentes, muitas vezes invisibilizados por ocorrerem dentro dos lares.

“Em janeiro, foram registradas 24 ocorrências desse tipo, quase uma por dia. No ano passado, 857 crianças foram vítimas de agressões”, alertou.

A parlamentar criticou a falta de estrutura para investigar esses crimes.

“O Espírito Santo possui apenas uma Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, localizada em Vitória. Serra, mesmo com grande população, não tem nenhuma unidade”, destacou.

Camila cobrou investimentos do governo para que esses crimes sejam investigados e os responsáveis punidos.

Cobranças ao governo

O debate reforçou a preocupação dos parlamentares com a segurança pública no estado, especialmente no interior e na capital. As cobranças agora recaem sobre o governo estadual, que deve avaliar a necessidade de reforço policial e medidas mais efetivas para conter a criminalidade.

Leia Também: Mais uma vez juntos! Lorena é nomeada subsecretária de Victor Coelho