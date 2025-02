Vôlei de praia: capixaba conquista prata na 1ª etapa do Brasileiro

A capixaba Thâmela Coradello subiu ao pódio e conquistou a medalha de prata na primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Vôlei de Praia. A disputa teve início na última sexta-feira (7) e terminou nesse domingo (9), em Navegantes, Santa Catarina.

Contemplada pelo programa Bolsa Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), Thâmela disputou ao lado da parceira Victoria Lopes contra a dupla formada por Carol e Rebecca, que venceram o duelo por 2 sets a 1, com parciais de 21/16, 18/21 e 17/15.

Após a conquista, a capixaba já retornou aos treinos em Vila Velha e celebrou o resultado como uma motivação na temporada. “A gente tá muito feliz com essa prata, esse ano vai ser um ano longo para a gente, com vários torneios importantes. Então, com certeza está sendo o início de um trabalho longo, mas, ao mesmo tempo, isso é muito motivador”, disse Thâmela.

Além de Thâmela, outros capixabas também participaram da competição, como Elize Maia, o campeão olímpico Alison Cerutti e a dupla radicada no Estado Evandro e Arthur, mas não chegaram ao pódio nesta etapa.

O próximo desafio dos atletas será entre os dias 2 e 6 de abril, em Saquarema, no Rio de Janeiro, onde acontece a segunda etapa do Campeonato Brasileiro de Vôlei de Praia.

Bolsa Atleta

O Bolsa Atleta tem como objetivo principal beneficiar atletas e paratletas de alto rendimento, com o auxílio financeiro mensal que deve ser utilizado para a manutenção dos resultados obtidos e da carreira esportiva do atleta no ano de recebimento do benefício.



Com um investimento de R$ 3,9 milhões, o edital 2024 atingiu o recorde de esportistas de alto rendimento selecionados, com 234 contemplados, 43 a mais do que no edital anterior. Serão pagos aos selecionados 12 parcelas mensais, conforme a categoria: estudantil (R$ 500), nacional (R$ 1.500), internacional (R$ 2 mil) e olímpico (R$ 4 mil).

Leia também: Cristiano Ronaldo deve ficar na Arábia Saudita por mais um ano