Volta às aulas: alunos anchietenses receberão recepção especial

Tudo pronto para receber os estudantes de Anchieta na volta às aulas, na quarta-feira (5). Segundo a Secretaria Municipal de Educação, cada escola recepcionará seus alunos à sua maneira, com um momento de acolhimento e de boas-vindas.

Será mais um momento único na vida dos mais de 5.500 alunos das 39 escolas da rede pública municipal de ensino. Muitos deles iniciando sua vida estudantil, outros tantos vão reencontrar amiguinhos, professores e servidores que já conheceram em outros anos.

“Cuidar dos estudantes é garantir nosso futuro, é trabalhar para Anchieta ser cada vez melhor. Por isso nossa educação cresce a cada ano nas avaliações do Ministério da Educação e nossos alunos se destacam nas olimpíadas escolares”, pontuou o prefeito Leonardo Abrantes.

Antes de começar as aulas cada estudante recebeu um talão de vouchers que somam R$ 250 para que as famílias possam comprar uniforme e material escolar.

