Alunos de Afonso Cláudio recebem palestra sobre violência doméstica

Em alusão ao Dia Internacional das Mulheres, celebrado no último dia 8 de março, a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) José Giestas, localizada em Afonso Cláudio, realizou uma palestra em parceria com a Polícia Militar.

O objetivo foi promover reflexão sobre equidade de gênero, possibilidades de inserção e permanência das mulheres em áreas predominantemente masculinas, e também conscientizar sobre a violência doméstica contra a mulher.

Ministrada pela Cabo Paula Cristina Coelho Azeredo e pela Soldado Joice Selva Virissimo, da Polícia Militar do Espírito Santo, a palestra abordou temas que incentivam o empoderamento feminino, como a presença e os desafios da mulher na carreira militar, além de incentivar os estudantes a refletirem sobre a importância da igualdade de direitos e a construção de uma sociedade mais justa e equitativa. As policiais militares compartilharam suas experiências pessoais e profissionais, destacando a importância da igualdade de gênero e da segurança da mulher.

A ação buscou fazer com que os alunos desenvolvessem maior conscientização sobre o papel da mulher na sociedade e as dificuldades que ainda enfrentam, especialmente em contextos de violência doméstica e em carreiras onde a presença feminina é menos visível.

Para a estudante Mariah Clara Nogueira Delpupo, o momento foi gratificante, enriquecendo a todos com muitas informações importantes. “As policiais Paula e Selva nos mostraram a realidade de exercer uma função estereotipada para o sexo masculino e de como elas não se deixaram abalar pelas dificuldades, críticas e preconceitos. Além disso, falaram sobre outros temas que precisam ser abordados em nossa sociedade, além de tirarem nossas dúvidas. Elas também nos aconselharam a, assim como elas, nos valorizarmos e lutarmos pelos nossos sonhos”, contou a aluna.

“A realização de palestras sobre violência doméstica nas escolas é fundamental, pois ajuda a sensibilizar os estudantes sobre esse grave problema social, promovendo a conscientização e o entendimento sobre o que constitui violência, seus efeitos e como prevenir ou buscar ajuda. Essas palestras podem quebrar o ciclo de silêncio e permitir que jovens reconheçam sinais de abuso, tanto em suas próprias famílias quanto no ambiente externo. Além disso, podem ajudar na formação de uma cultura de respeito, empatia e igualdade, promovendo um ambiente escolar mais seguro e saudável para todos”, afirmou a Cabo Paula, uma das palestrantes do dia.

Uma das responsáveis pela ação, Eunizete Pirovani, comentou: “embora tenhamos avançado, ainda enfrentamos desafios na busca por igualdade, e momentos como este são fundamentais para refletirmos sobre o papel da mulher na sociedade e a importância da informação para transformar realidades. Agradecemos a presença de todos, especialmente das nossas convidadas, que compartilharam suas experiências e nos inspiraram com suas trajetórias”.

Leia também: Moradores cobram solução para buracos e rachaduras em ponte de Castelo

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui