Artista plástico Vilar assina nova exposição ‘Lições de Escultura’

O Palácio Anchieta, no Centro de Vitória, recebe, a partir desta terça-feira (18), a nova exposição “Lições de Escultura”, do artista plástico capixaba José Carlos Vilar. Com curadoria de Agnaldo Farias, a mostra reúne diversas esculturas em aço, explorando diferentes dimensões e formas. Antes da abertura ao público, haverá uma coletiva de imprensa às 17h30, em que o artista apresentará os detalhes da exposição.

A exposição vai estar aberta ao público até o dia 22 de junho e apresentará peças inéditas e do acervo do artista, feitas em técnicas variadas. Baseadas na poética da forma, as esculturas foram produzidas a partir da vivência do artista com o cotidiano, da sua observação das coisas que o cercam, sempre com um olhar criativo, pensando na produção de suas peças. Entre os pontos de inspiração está a relação diária que ele tem com o mar, por conta da sua prática de décadas com canoa havaiana.

Sobre Vilar

Autenticidade e vigor são alguns dos atributos que definem o escultor Vilar. Sua obra impressionante surge a partir de uma rotina de trabalho pautada na disciplina e na inspiração que encontra em tudo ao seu redor.

“Gosto muito de criar. A escultura é parte essencial da minha vida. Todos os dias me levanto cedo, faço minha atividade física e após o retorno tomo meu café́ e começo a produzir. Tem sido assim há décadas”, conta o artista.

Professor aposentado da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Vilar é uma referência na escultura capixaba. Durante 35 anos, lecionou a disciplina de Escultura no Centro de Artes da Ufes, onde também atuou como vice-diretor e diretor. Suas obras, além de refletirem sua dedicação integral à arte, convidam a reflexões imaginativas.

A exposição é uma parceria entre Governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultura, o Instituto Modus Vivendi e a empresa ArcelorMittal.

Serviço

Abertura do Exposição “Lições de Escultura”, do artista José Carlos Vilar

Data: 18/03 (terça-feira)

Horário: 18h30

Local: Palácio Anchieta – Praça João Clímaco, s/n – Centro, Vitória – ES

