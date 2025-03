Benefícios que 24 mil engenheiros do Espírito Santo podem ter direito

Seguros, plano de saúde, previdência privada e benefícios financeiros estão entre as vantagens oferecidas pela Mútua-ES, uma caixa de assistência voltada para profissionais das áreas de engenharia, agronomia e geociências vinculada ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (CREA-ES). Aproximadamente 24 mil engenheiros do Espírito Santo podem buscar acessar esses benefícios.

Dentro dos benefícios reembolsáveis, um grande destaque é o Ajuda Mútua. Esse auxílio concede, sob a forma de empréstimo, auxílio financeiro mensal ao associado, quando este encontrar-se desempregado temporariamente, se for profissional liberal com falta eventual de trabalho ou ainda em casos de invalidez temporária.

Outro benefício é a Equipe do Bem. Estes recursos podem ser utilizados pelos engenheiros associados para: aquisição de veículos, a serem utilizados no exercício das atividades profissionais; a aquisição de equipamentos, aparelhos eletrônicos, hardwares e softwares; e a aquisição, construção, reforma, ampliação de imóvel, aquisição de móveis e materiais, utilizados para o desenvolvimento das atividades profissionais.

Entenda mais

Para além do investimento profissional, a Mútua-ES disponibiliza auxílio financeiro reembolsável aos associados que necessitam custear despesas provenientes de férias. Também é oferecido pela instituição o Garante Saúde, auxílio financeiro reembolsável aos associados que necessitam de assistência médica, hospitalar, odontológica, custeio de planos de saúde e/ou aquisição de medicamentos.

Ainda, a caixa de assistência conta com diversos benefícios sociais, como: auxílio funeral, que garante o pagamento de indenização de auxílio funeral àquele que custear os respectivos encargos; auxílio pecuniário, que concede ajuda de custo através de auxílio financeiro mensal ao associado carente de recursos, em evidente necessidade de sobrevivência; e o pecúlio por morte, que pensando no amparo e acolhimento da família dos associados, parte da anuidade que é paga pelo sócio contribuinte é destinada para custeio do benefício, por meio da participação em um fundo previdenciário.

Rede de apoio sólida

Segundo o diretor administrativo da Mútua-ES, Vinícius Santos Terra, esses benefícios são uma forma da instituição garantir mais segurança e crescimento profissional. “Para os profissionais da engenharia, contar com uma rede de apoio sólida é essencial para o sucesso em suas carreiras. O nosso trabalho é garantir que os associados consigam usufruir de tudo que ele tenha direito”, defende.

Já o diretor geral da Mútua-ES, Filipe Machado, reforça que o papel da instituição é proporcionar uma série de vantagens que impactam positivamente no bem-estar e no desenvolvimento profissional. “Associar-se à nossa instituição significa garantir acesso a uma rede de apoio, serviços exclusivos e uma estrutura voltada para o crescimento de cada um dos nossos membros. É um investimento na qualidade de vida e na segurança de um futuro mais próspero”, afirma.

Para conferir os benefícios na íntegra, condições e pré requisitos, acesse o site oficial https://www.mutua.com.br

Leia também: INSS vai revisar benefícios de mais de 15 mil capixabas; entenda mais