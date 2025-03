Cachoeiro: GCM firma parceria para capacitação de profissionais no RJ

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Cachoeiro de Itapemirim prestará apoio técnico à Guarda Civil Municipal de Campos dos Goytacazes, no estado do Rio de Janeiro. A parceria foi definida na tarde desta terça-feira (18), em reunião entre o secretário municipal de Segurança e Trânsito de Cachoeiro, Clayton Siqueira, e o comandante da GCM de Campos, Wellington Levino.

A solicitação realizada pelo município fluminense tem como objetivo contar com a expertise do GCM Alcinei Menon, que é credenciado junto à Polícia Federal para atuar como avaliador e instrutor em armamento e tiro. Ele será responsável por colaborar com a formação e qualificação dos agentes de Campos, reforçando a segurança e o preparo técnico da corporação.

Para o secretário Clayton Siqueira, a colaboração entre os municípios destaca a qualificação da Guarda Civil Municipal de Cachoeiro.

“Essa parceria é um reconhecimento do alto nível de preparo e profissionalismo dos nossos agentes. O fato de termos um guarda credenciado pela Polícia Federal para atuar como avaliador em cursos de armamento e tiro demonstra nosso compromisso com a capacitação contínua e a segurança pública. Estamos sempre à disposição para compartilhar conhecimento e contribuir com outras cidades”, ressaltou o secretário.

A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura de Cachoeiro em valorizar e investir na qualificação dos profissionais da segurança pública, além de promover o intercâmbio de experiências entre municípios para aprimorar os serviços prestados à população.

