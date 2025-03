Cachoeiro: pintores reforçam estoque de sangue da Santa Casa

Começou nesta quinta-feira (6), a campanha nacional Pintor Sangue Bom, que tem como objetivo incentivar a doação de sangue e ajudar a salvar vidas por meio deste gesto de solidariedade.

No Sul do Estado, a ação acontece na Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro e segue até o próximo sábado (8), quando será realizado o Dia D da doação.

Segundo Marcos Ferreira, presidente regional do grupo Movimento Brasil por um Pintor Melhor, a campanha é realizada há três anos consecutivos, sempre antes ou depois do período de Carnaval. “No ano passado, conseguimos quase 40 bolsas, e cada uma delas ajuda a salvar até quatro vidas. Se conseguirmos 30 este ano, serão 120 vidas salvas. Nosso objetivo é aumentar cada vez mais o número de doadores”, explicou.

Para participar da campanha, basta se dirigir ao Banco de Sangue da Santa Casa, de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h, e no sábado, das 7h às 11h. Quem doar sangue nesse período e informar que faz parte da campanha Pintor Sangue Bom receberá uma camisa, porém, a quantidade é limitada.

O enfermeiro do Banco de Sangue da Santa Casa, Guilherme Polastrelle, destacou a importância da iniciativa, especialmente após o Carnaval, quando os estoques costumam ficar mais críticos devido ao aumento da demanda.

“Essa campanha é fundamental porque incentiva muitos pintores a doarem sangue e atrai um número significativo de voluntários. Somos gratos por essa parceria, que nos ajuda a salvar muitas vidas todos os anos”, afirmou.

Leia também: PRF apreende moto com irregularidade na BR-101; confira o desfecho

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui