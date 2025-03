Caminhonete roubada no RJ é recuperada pela PRF em Viana

Na manhã desta segunda-feira (3), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma caminhonete Toyota Hilux roubada e prendeu o condutor durante uma fiscalização no km 304 da BR-101, no município de Viana, Espírito Santo. A abordagem ocorreu durante uma operação de rotina. O motorista do veículo identificado apresentou documentos e relatou que adquiriu a Hilux […]