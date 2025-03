‘Chamadão da EJA’: prorrogado o prazo da campanha

Foi prorrogada, para até esta quarta-feira (19), a campanha “Chamadão da EJA”. A mobilização, que acontece em todo o Estado, visa atrair novos alunos para a modalidade, fortalecendo, com isso, a oferta da Educação de Jovens e Adultos no território capixaba. Num primeiro momento, a campanha aconteceu entre 10 e 14 de março, e alcançou a marca de mais 860 novas matrículas.

“A mobilização conta, sobretudo, com busca ativa. E vale muita coisa para alcançar o objetivo: na primeira semana, por exemplo, teve panfletagem, adesivaço, carro de som “passando pela sua rua”, filho levando a mãe para estudar, foi uma beleza!”, explica a gerente de Educação de Jovens e Adultos (EJA), Mariane Berger.

Nos primeiros cinco dias de campanha, mais 500 novos alunos se inscreveram na modalidade presencial, entre Ensino Fundamental, Médio e Profissional. Já no semipresencial, foram mais de 360 novas matrículas.



Atualmente, 10.677 estudantes estão matriculados na EJA regular, em 194 escolas que ofertam o programa na modalidade presencial e semipresencial.



Saiba mais sobre a EJA

Para ingressar na EJA, o aluno interessado deve ter 15 anos, no caso do Ensino Fundamental, e 18 anos, para o Ensino Médio. As matrículas podem ser feitas em qualquer época do ano, em uma das 175 escolas localizadas em 75 municípios capixabas que ofertam a modalidade na forma presencial.

Para isso, o estudante deverá apresentar CPF, identidade, certidão de nascimento ou casamento, comprovante de residência e documentação escolar (se tiver).



Para quem não consegue frequentar as aulas da EJA presencialmente, há a possibilidade de se matricular nos Centros de Educação de Jovens e Adultos (CEEJA), localizados em Vitória, Colatina, Cachoeiro de Itapemirim e Linhares, ou nos Núcleos de Educação de Jovens e Adultos.

Os Centros e Núcleos oferecem a EJA semipresencial, forma de atendimento em que o estudante recebe os materiais de estudo, tem as orientações presenciais ou por meio da plataforma com os professores e realiza as avaliações presenciais.



Essa forma de atendimento permite que o estudante busque os Centros e Núcleos de Educação de Jovens e Adultos nos dias e horários que tiver disponibilidade.

Leia também: MPES homenageia ouvidores pelo compromisso com a escuta e a cidadania