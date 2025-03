MPES homenageia ouvidores pelo compromisso com a escuta e a cidadania

No Dia do Ouvidor, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) reconhece e homenageia o trabalho essencial dos ouvidores, que mantêm o diálogo aberto com a sociedade. A Ouvidoria do MPES e a Ouvidoria da Mulher seguem firmes no compromisso de ouvir cada cidadã e cidadão, garantindo a transparência e a defesa dos direitos.

Mais do que um canal de comunicação, a Ouvidoria é a porta de entrada e um espaço de participação social, onde cada manifestação contribui para o aprimoramento das instituições e para a construção de um Ministério Público ainda mais próximo da população.

Neste 16 de março, o reconhecimento é dedicado a todos os ouvidores que, com afinco e sensibilidade, fazem da escuta um instrumento poderoso de transformação social.

A atuação dos ouvidores faz a diferença para a construção de um Espírito Santo e um Brasil mais justo!

