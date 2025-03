Cine Queimado é inaugurado na Serra com homenagem histórica

Nesta quarta-feira (19), o Cine Queimado abrirá suas portas em homenagem aos 176 anos da Insurreição do Queimado. A cerimônia de inauguração acontece a partir das 18h30, no Centro Cultural Eliziário Rangel, em São Diogo, com entrada gratuita.

O novo cinema, que conta com 60 lugares, incluindo assentos adaptados para cadeirantes e pessoas com obesidade. Além disso, o cinema conta com um grafite especial na parede externa assinado pelo artista Fred Farias. Essa será a primeira sala de cinema fora de shopping da Serra e a quarta da Grande Vitória.

A inauguração será marcada por debates, apresentações culturais e exibições artísticas. O evento contará com uma campanha de arrecadação de alimentos para a Rede ALSA – Associação Lar Semente do Amor. Os participantes que puderem contribuir com doações serão bem-vindos.

O Cine Queimado foi viabilizado pela da Lei Paulo Gustavo (LPG), do Ministério da Cultura (Minc), por meio da Secretaria da Cultura (Secult).

Serviço:

Mesa de Abertura: com a participação de Beth Barros, professora de Psicologia da UFES, e Galdene Santos, defensora dos Direitos Humanos e atuante do CDDH.

Apresentações teatrais:

“A Casaca Contadora de Histórias”, com a Imprópria Trupe;

“Voos de Liberdade”, com a Atrevida Trupe;

Exposições:

Iconografia do Queimado, com obras do artista plástico Walter Assis (in memoriam), com curadoria de Kétlin Vitória Teixeira.

Mostra da Associação das Bandas de Congo da Serra;

Apresentações musicais:

Grupo Parafolclórico Batuque do Queimado;

Grupo São Salvador de Capoeira;

Discotecagem do DJ Alterres Freitas.

Os convidados vão poder se deliciar com um buffet especial no final do evento. Além disso contaremos com a presença do Fórum Chico Prego que organiza as cerimônias em memória à Queimado. Esse ano a celebração inicia com a inauguração da sala de cinema.

HORÁRIO ATIVIDADE LOCAL 18h RECEPÇÃO CONVIDADOS / MÚSICA AMBIENTE /EXPOSIÇÃO ABC SERRA HALL 1°PISO 18h BANCA DE ARRECADAÇÃO DE ALIMENTOS HALL 1°PISO 18H50 BERIMBALADA CAPOEIRA – GRUPO SÃO SALVADOR BIBLIOTECA/ ESCADARIA 1°PISO 19H ESQUETE TEATRAL – “A CASACA CONTADORA DE HISTÓRIAS”EXPOSIÇÃO ICONOGRAFIA DE QUEIMADO TEATRO GALERIA 2°PISO 19h40 APRESENTAÇÃO DE CONGO PISO SÃO JOSÉ3° PISO 19H50 MESA COM BETH BARROS E GALDENE SANTOS PISO SÃO JOSÉ3° PISO 20H20 PERFORMANCE ATREVIDA TRUPE – “VOOS DE LIBERDADE” PISO SÃO JOSÉ3° PISO 20H40 EXIBIÇÃO: NÓS IMPORTA (MULHERES) FALA DAS AUTORIDADES CINE QUEIMADO 3° PISO 21H BUFFET PISO SÃO JOSÉ3° PISO ATÉ 21H20 ENCERRAMENTO PISO SÃO JOSÉ3° PISO

