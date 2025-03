Comerciante é preso vendendo chumbinho em estabelecimento em Cariacica

A Polícia Civil (PC), por meio da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (DEPMA) e em conjunto com as equipes de Fiscalização e Vigilância Sanitária e Meio Ambiente da Prefeitura de Cariacica, realizou uma ação de fiscalização em oito estabelecimentos suspeitos de comercializar produto venenoso, popularmente conhecido como ‘chumbinho’.

Em um dos estabelecimentos, localizado no bairro Vila Prudêncio, foram encontrados 21 frascos de produto análogo ao chumbinho, além da apreensão de sete aves silvestres, sendo três curiós, três coleiros e um trinca-ferro. O proprietário foi conduzido à Delegacia Regional de Cariacica.

“A ação de fiscalização foi realizada a partir de denúncias nas redes sociais dando conta do envenenamento de dez cachorros e vinte gatos, provavelmente com o uso do produto que estava sendo comercializado ilegalmente na região”, explicou o delegado da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (DEPMA), Leandro Piquet.

O estabelecimento foi autuado administrativamente por comércio ilegal de produto venenoso e manutenção de aves exóticas em gaiolas sem registro e autorização do órgão ambiental competente.

Já o proprietário de 49 anos foi autuado em flagrante por produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, transportar, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos.

Após os procedimentos de praxe, ele será encaminhado ao sistema prisional.

Leia também: Polícia Civil prende suspeito de assaltar farmácias em Vila Velha