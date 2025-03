Confira a previsão do tempo desta quinta (20) antes de sair de casa

Nesta quinta-feira (20), as condições de tempo seguem instáveis em todo do Estado. Na região Sul, Serrana e na Grande Vitória, sol entre muitas nuvens e chuva em alguns momentos do dia.

De acordo com o Incaper, na metade norte, a umidade trazida por ventos costeiros provocam chuva no período da noite.

Na Grande Vitória, sol entre mitas nuvens. Chove em alguns mementos do dia. Temperatura mínima de 23 °C e máxima de 31 °C. Vitória: mínima de 23 °C e máxima de 31 °C.

Na Região Sul, céu nublado pela manhã, com aumento de nuvens e chuva ao longo do dia. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 23 °C e máxima de 28 °C. Nas áreas altas: mínima de 18 °C e máxima de 26 °C.

Na Região Serrana, muitas nuvens e algumas aberturas de sol. Previsão de chuva em alguns mometos do dia. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 28 °C. Nas áreas altas: mínima de 18 °C e máxima de 25 °C.

Na Região Norte, muitas nuvens e algumas aberturas de sol. Previsão de chuva em alguns mometos do dia, nas áreas mais próximas ao litoral. Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 35 °C.

Na Região Noroeste, céu nublado, e sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 25 °C e máxima de 36 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 22 °C e máxima de 34 °C.

Na Região Nordeste, muitas nuvens e algumas aberturas de sol. Previsão de chuva em alguns mometos do dia. Temperatura mínima de 25 °C e máxima de 33 °C.

