Criação de BPM em Marataízes avança com Audiência Pública

A implantação de um Batalhão da Polícia Militar (BPM) em Marataízes foi tema de Audiência Pública da Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa (ALES), realizada no Salão do Tribunal do Júri do Fórum do Município. Mais de 200 pessoas participaram da discussão, incluindo prefeitos, parlamentares e representantes da Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Civil Municipal e outros órgãos da segurança pública.

A proposta para transformar a atual 9ª Companhia Independente 15º BPM é alvo da Indicação Parlamentar 85/2025, iniciativa do deputado Coronel Weliton (PRD) já aprovada pelo Plenário da ALES e encaminhada ao Governo do Estado.

Um efetivo total de 138 policiais é responsável hoje pelo atendimento de uma extensa área de 1.480,3 quilômetros quadrados que abrange os municípios de Marataízes, Itapemirim, Presidente Kennedy e Rio Novo do Sul, cuja população somada ultrapassa 106 mil habitantes, número que sobe bastante durante a temporada de verão, sobretudo em Marataízes e Itapemirim.

Melhorar a segurança da região

A expectativa é, com a criação do futuro 15º BPM, melhorar a segurança na região com um policiamento ostensivo e preventivo mais abrangente e eficiente.

O comandante da 9ª Cia., major Nério Pereira da Silva Filho, estima o“aumento da capacidade de gerir a unidade como um grupo de gestão muito maior do que tem hoje e, com certeza, a possibilidade de melhores resultados do que aqueles alcançados”. Para isso é previsto maior efetivo, aumento do número de viaturas, do aparato técnico da unidade, além da estrutura física.

O presidente da ALES, Marcelo Santos (União), explicou que, para a criação do batalhão, além da Indicação já aprovada, é necessário que o Executivo encaminhe uma proposta de lei específica. Segundo ele, tão logo o projeto chegue à Casa, será votado pelo Plenário.

Plano de Governo

Já o prefeito de Marataízes, Toninho Bitencourt, destacou o crescimento significativo do Município o que evidencia a necessidade de uma segurança pública mais eficazé. “A situação da segurança é alarmante, especialmente por estarmos próximos ao Rio de Janeiro, onde a criminalidade tem se intensificado. Agradeço à comissão por direcionar um olhar atento à nossa cidade e região”, afirmou Bitencourt. A criação de um BPM em Marataízes é uma das propostas do Plano de Governo do prefeito de Marataízes, que tem mandato até o final de 2028.

Para Toninho Bitencourt, a realização da Audiência Pública e a proposta de criação do BPM em Marataízes*reforçam o compromisso das instituições em garantir maior proteção e qualidade de vida à população, promovendo o diálogo entre sociedade e poder público na busca por soluções eficazes.”

O superintendente de Polícia Regional Sul, delegado Faustino Antunes Simões Filho, destacou a redução de homicídios no Espírito Santo, “menos 900 em 2024”, e atribuiu o resultado ao programa Estado Presente. Também apresentou um balanço de crimes contra a vida e o patrimônio registrados no primeiro bimestre de 2025. Faustino representou, na reunião, o delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Santos Arruda.

No final da audiência, o presidente da Comissão de Segurança, deputado Danilo Bahiense (PL), disse que será elaborado um relatório, a ser apresentado ao colegiado e depois encaminhado às autoridades competentes.

