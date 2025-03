Criação de BPM em Marataízes mobiliza moradores e autoridades

A implantação de um Batalhão da Polícia Militar (BPM) em Marataízes tem mobilizado moradores, forças de segurança e gestores públicos do sul do Espírito Santo. Na noite de quinta-feira (13), mais de 200 pessoas participaram de uma audiência pública da Comissão de Segurança, lotando o Salão do Tribunal do Júri da Comarca. A alta demanda fez com que um telão fosse instalado para permitir que quem ficou do lado de fora acompanhasse o debate.

A proposta de transformar a 9ª Companhia Independente em um BPM foi formalizada por meio da Indicação Parlamentar 85/2025, de autoria do deputado Coronel Weliton (PRD). Já aprovada pelo Plenário da Assembleia Legislativa, a sugestão foi encaminhada ao governo do Estado.

Reforço na segurança

Atualmente, um efetivo de 138 policiais atende os municípios de Marataízes, Itapemirim, Presidente Kennedy e Rio Novo do Sul, que juntos somam mais de 106 mil habitantes em uma área de aproximadamente 1.480 km². A expectativa é que, com a criação do 15º BPM da Polícia Militar capixaba, as condições de segurança na região sejam significativamente reforçadas.

O comandante da 9ª Cia., major Nério Pereira da Silva Filho, ressaltou que a mudança representaria um avanço na gestão da unidade. “Teríamos uma estrutura maior, com aumento do efetivo, mais viaturas e um aparato técnico mais robusto, garantindo melhores resultados”, explicou.

Para que o batalhão seja oficialmente criado, o governo do Estado precisa enviar um projeto de lei específico à Assembleia Legislativa. O presidente da Casa, deputado Marcelo Santos (União), garantiu que, assim que a matéria chegar, será analisada e votada com prioridade.

Balanço anual

Durante a audiência, o superintendente de Polícia Regional Sul, delegado Faustino Antunes Simões Filho, destacou a queda no número de homicídios no Espírito Santo – uma redução de 900 casos em 2024 – e atribuiu o resultado ao programa Estado Presente. Ele também apresentou um balanço dos crimes contra a vida e o patrimônio registrados nos primeiros meses de 2025.

Ao final do encontro, o presidente da Comissão de Segurança, deputado Danilo Bahiense (PL), anunciou que será elaborado um relatório sobre a audiência, que será encaminhado às autoridades competentes para dar sequência às discussões sobre a criação do BPM.

Foto: Anna Salles