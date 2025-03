Paulo Hartung oficializará filiação ao PSD em maio; partido visa 2026

Paulo Hartung, ex-governador do Espírito Santo, que atualmente não está filiado a nenhum partido, vai se filiar ao PSD em maio, durante um evento em São Paulo. A confirmação veio das assessorias do próprio ex-governador e do presidente nacional da sigla, Gilberto Kassab. No entanto, detalhes como a data exata e o formato da cerimônia ainda estão em definição.

Governo ou Senado?

Com a nova filiação, Hartung assumirá a presidência da Fundação Espaço Democrático, entidade ligada ao PSD, e começará a traçar seu futuro político. O nome do ex-governador já é especulado para disputar as eleições de 2026, seja para um quarto mandato no Executivo estadual ou para uma vaga no Senado — esta última considerada a alternativa mais provável.

No Espírito Santo, o PSD, sob a liderança do prefeito de Colatina, Renzo Vasconcelos, trabalha na montagem de uma chapa competitiva para o próximo pleito. “Nosso objetivo é fortalecer o partido no estado para concorrer em todas as frentes: governo, Senado, Câmara dos Deputados e Assembleia Legislativa”, declarou Vasconcelos.

Articulações

Nos bastidores, as articulações ganham força. O PSD tem se aproximado do Republicanos e do PP, de olho nas eleições estaduais. O Republicanos, por sua vez, já articula a pré-candidatura do prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, ao governo do Estado — nome que vem recebendo elogios de Hartung.

Caso a filiação se concretize, será o retorno oficial de Hartung ao cenário partidário, após mais de seis anos afastado. Em 2018, ele deixou o MDB e migrou para a iniciativa privada, mantendo influência nos bastidores da política nacional. Seu nome chegou a ser cotado para a disputa presidencial, mas ele preferiu não entrar na corrida eleitoral.

Atualmente, Hartung ocupa a presidência executiva da Indústria Brasileira de Árvores (Ibá) e, nesta quinta-feira (13), cumpriu agenda no Chile, onde visitou uma fábrica de celulose.

Leia Também: Gilson Daniel debate entraves na liberação de recursos para desastres